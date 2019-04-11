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  • 11.04.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 21:32

'da komşular arasında ! Ölü ve yaralılar var

’da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan da 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Komşular arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı.

Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı. Bu sırada Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı.

Kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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