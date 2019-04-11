TTK'ya 1500 işçi alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de 2018 yılında yayımlanmıştı. 1000 işçi alımı sürecinde sona gelindi. Şimdi iş arayışı bulunan vatandaşlar "TTK işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?" sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. TTK işçi alımı başvuru şartlarına dair merak edilen detayları sizin için araştırdık.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türkiye Taşkömürü Kurumuna yapılacak 500 işçi alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı." dedi.

TTK'YA İŞÇİ ALIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hakan Yeşil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Yeni işçi alımları yapılırken, kura çekiminde ilçe nüfusları göz önüne alınarak kontenjan belirlenmelidir. Biz bu sayının arttırılması için de girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü işçi alınacağının açıklandığı günden bugüne yaklaşık 900 arkadaşımız emekli oldu." dedi.