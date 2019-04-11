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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 21:14

11 Nisan sonucu sorgulama! açıklandı

Her hafta perşembe günü çekilen 'da heyecanlı bekleyiş son buldu. çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri çekilen çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar belli oldu. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte MPİ sorgulamayla ilgili detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (11 NİSAN 2019)

Süper Loto sonucu: Birazdan açıklanacak.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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