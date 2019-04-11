Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucu sorumuz, bilim meraklılarına gelsin eleqseverler! Modern anatominin kurucusu olarak kabul edilen ve bu konudaki bilgilerini "De Humani Corporis Fabrica" isimli kitapta toplayan doktor kimdir biliyor musunuz? Hatta bir eleq ipucu daha; kendisi o dönemlerde popüler bir tedavi yöntemi olan kan alma ile ilgili bir kitapçık yayınlamış." denildi.İşte 11 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (11 NİSAN 2019)

Soru: De Humani Corporis Fabrica isimli kitabın yazarı kimdir?

Cevap: ANDREAS VESALİUS

Andreas Vesalius 31 Aralık 1514 tarihinde dünyaya geldi. Roma İmparatoru V. Charles'ın eczacısının oğlu olarak Brüksel'de doğmuştur. Antik Çağ'dan beri süregelen insan bedeni hakkındaki yanlış düşünceleri düzelten anatomist ve doktordur. Tıp kökenli bir ailede büyümüştür. Babası imparatorun başeczacısıydı. Ailesi küçük yaştan itibaren onu tıbbı düşünceleri okuması için cesaretlendirmişti. Önce Leuven'de sonra Paris Üniversitesi'nde eğitim gördü ve daha sonra İtalya'da Padova Üniversitesi'nde anatomi kürsüsünde ders vermeye başladı. Bu sırada Galen'in eserlerini incelemeye başlayan Vesalius; onun insanın anatomik yapısı hakkında verdiği bilgilerin hatalar içerdiğini ve bu hataların kaynağının, bu konudaki çalışmaların hayvanlar üzerinde yapılmasına ve elde edilen verilerin insanlara mâl edilmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Ona göre insan anatomisi ile ilgili bilgi en iyi biçimde, sadece sağlıklı bir insan vücudunun incelenmesi ile elde edilebilirdi.