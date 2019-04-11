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  • 11.04.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 17:56

’de feci : Minibüse ok gibi saplandı

İstanbul ’de kontrolden çıkan bir minibüs refüjü aşarak karşı yönden gelen na feci şekilde çarptı. Minibüsün, servis aracına adeta ok gibi saplandığı da minibüs sürücüsü yaralandı. Servis aracında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında seyir halinde olan minibüs sürücüsü bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs refüjden atlayarak karşı yönden gelen Adem Yüksel'in kullandığı na çarptı. Servis aracının ortasına adeta ok gibi saplanan minibüs, araçta asılı kaldı. O esnada servis aracının boş olması olası bir faciayı önüne geçti.

Çevredeki görgü tanıkları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.


Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıyor, karşı yönden gelen servise çarpıyor.



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