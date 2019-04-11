GTA San Andreas Tenpenny'i hangi oyuncu seslendirmiştir? (11 Nisan Hadi Gamer ipucu)

11 Nisan Hadi Gamer ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "GTA: San Andreas oyunun akılda kalıcı karakterlerden biri olan Tenpenny'i hangi oyuncunun seslendirdiğini biliyor musunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 11 Nisan Hadi Gamer ipucu sorusunun yanıtı...

11 NİSAN HADİ GAMER İPUCU

Soru: "GTA: San Andreas oyunun akılda kalıcı karakterlerden biri olan Tenpenny'i hangi oyuncunun seslendirdiğini biliyor musunuz?"

Cevap: SAMUEL JACKSON

GTA SAN ANDREAS HAKKINDA

Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto serisinin bir parçasıdır. Oyun, 2002'de GTA 3'ün PC versiyonu için piyasaya çıkarıldıktan birkaç gün sonra PlayStation 2, PC ve Xbox versiyonları için piyasaya çıkarılacağı duyuruldu.

Oyun, PlayStation 2 konsolları için 25 Ekim 2004'te Kuzey Amerika, 28 Ekim 2004'te Avrupa ve 2 Aralık 2004'te Avustralya'da satışa sunulmuştur. Japonya'da ise bu tarih olarak 9 Kasım 2006 kararlaştırılmıştır. Oyunun Xbox sürümü Kuzey Amerika'da 25 Ekim 2004, Avrupa'da ise 29 Ekim 2004'te satışa sunulmuştur. Windows sürümü ise Kuzey Amerika'da 7 Haziran 2005 ve Avrupa'da 10 Haziran 2005'te satışa sunulmuştur. 10.yıl şerefine Xbox 360 platformuna çıkarılmıştır. Ayrıca oyun son zamanlarda Android ve IOS platformlarında satışa sunulmaktadır.

Oyun, ana karakter Carl Johnson'ın "CJ" 1992 yılında annesinin evine cenaze için 1987'de taşındığı Liberty City'den Los Santos'a geri dönüşüyle başlamaktadır. Oyun 1992 yılında geçmektedir. Grove Street Families'in dağıldığını öğrenen CJ, temelli dönmeye karar verir. CJ'in dönmesiyle birlikte San Andreas eyaleti zamanla büyük değişimler geçirir. Grove Street Families'e ihanet eden Ryder ve Big Smoke gibi karakterler de CJ tarafından öldürülür. Grove Street Families güç kazanmaya başlar ve Los Santos'un hemen hemen her bölgesini ele geçirir.