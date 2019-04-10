Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Türk yazardır. 7 Haziran 1952'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kitapları yüzü aşkın ülkede yayımlanan yazarla ilgili şu sıralar "Orhan Pamuk hangi kitabıyla Orhan Kemal Roman Ödülü'nü kazandı?" sorusu merak ediliyor. Peki, o kitabın adı nedir? İşte cevabı...

ORHAN PAMUK HANGİ KİTABIYLA ORHAN KEMAL ROMAN ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI?

Orhan Pamuk yazarlığa 1974 yılında başladı. 1979 yılında ilk romanı olan "Karanlık ve Işık" ile katıldığı Milliyet Roman Yarışmasında birincilik ödülünü Mehmet Eroğlu ile paylaştı. Bu romanı 1982 yılında Cevdet Bey ve Oğulları adıyla yayımlandı. 1983 yılında bu kitapla Orhan Kemal Roman Ödülüne layık görüldü.

ORHAN PAMUK KİMDİR?

Orhan Pamuk 7 Haziran 1952'de İstanbul dünyaya gelmiştir. Birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en genç kişilerden biri olmuştur. Kitapları altmış üç dile çevrildi, yüzü aşkın ülkede yayımlandı ve 13 milyon baskı yaptı. 2006 yılında TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçilen Pamuk, Nobel ödülünü alan ilk Türk vatandaşıdır.