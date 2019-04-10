Araştırmacılar, canlıları daha kolay tanımlayabilmek için sınıflara ayırmaktadır. Bu gruplandırma yaparken canlıların hareketlerini, vücut yapılarını, akrabalık ilişkilerini, beslenme ve çoğalma şekillerini dikkate alırlar. Peki, canlıların bilimsel sınıflandırmasına göre insanlar hangi takımdandır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

CANLILARIN BİLİMSEL SINIFLANDIRMASINA GÖRE İNSANLAR HANGİ TAKIMDANDIR?

İnsan (Homo sapiens)

DomainÖkaryotlar (Eukarya)

Âlem Hayvanlar (Animalia)

Şube Kordalılar (Chordata)

Alt şube Omurgalılar (Vertebrata)

SınıfMemeliler (Mammalia)

Alt sınıf Theria

Infra sınıf Eteneliler (Eutheria)

TakımPrimatlar (Primate)

Alt takım Haplorrhini

Familya(Aile) İnsangiller (Hominidae)

CANLILAR HAKKINDA...

Canlı ya da organizma, biyoloji ve ekolojide fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapı moleküllerinin veya karmaşık organ sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar için kullanılan bir kavramdır.

Canlılar çevreye uyum sağlama, üreme ve kalıtım gibi ortak özelliklere sahip doğal varlıklar grubunun ve yaşamın temel ögeleridir.

Canlı sözcüğü Farsçadan Türkçeye geçmiş olan "can" sözcüğünden türemiştir. "Can" yaşama, yaşam anlamındadır. Buna sahip olanlar ise canlıdır, yani "yaşayan"dır. Organizma ise araç/alet anlamındaki Yunanca "ὄργανον (organon)" sözcüğünden gelir.