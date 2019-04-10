NASA, 2012 yılında bir kara deliğin çevresini gözlemlemek amacıyla Event Horizon Teleskobu'nu inşa etti. Dünya çapında 200 bilim insanından oluşan bir ekip bugün ilk kez bir kara deliğin (black hole) fotoğrafını paylaştı. Şimdi birçok kişi merakla Kara Delik nedir sorusunun yanıtı arıyor. İşte black hole nedir sorusunun yanıtı...

KARA DELİK (BLACK HOLE) NEDİR?

Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin, "tekillik"leri dolayısıyla, üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Karadeliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir.

Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Örneğin, bir kara deliğin potansiyel kuyusunun çok derin olması nedeniyle yakın çevresinde oluşacak yığılma diskinin üzerine düşen maddeler diskin çok yüksek sıcaklıklara erişmesine neden olacak, bu da diskin (ve dolaylı olarak kara deliğin) yayılan x-ışınları sayesinde saptanmasını sağlayacaktır. Günümüzde, kara deliklerin varlığı, ilgili bilimsel topluluğun (astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden oluşan) hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır.

"EİNSTEİN'IN TEORİSİNE KATKI SUNACAK"

Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen bulguların Albert Einstein'ın izafiyet teorisine katkı sunacağı görüşü de öne çıkan iddialar arasında.

Söz konusu teori, 1905 yılında yer çekimi kanunlarıyla diğer doğal güçlerin arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulmuştu.

UZAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ VERİLER PAYLAŞILDI

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezinde, Event Horizon Teleskopu Direktörü Astrofizikçi Sheperd Doeleman Reuters'a yaptığı konuşmada: " Bir kara deliğin fotoğrafını çekmek oldukça vizyoner bir proje. Söz konusu projede dünya çapında 200 ortaklığa sahibiz." dedi. Proje NASA'nın liderliğinde olsa da birden fazla ülkenin katılımıyla sonuca ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı'nın düzenlediği basın toplantısı Brüksel, Santiago, Şangay, Taipei ve Tokyo'da eş zamanlı olarak yapıldı. Toplantı da kara delik haricinde de uzayla ilgili önemli veriler paylaşıldı.