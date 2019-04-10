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  • 11.04.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 07:11

'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2019

11 Nisan 2019 Perşembe son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlanan raporlarda bugün bazı bölgelerde yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlara, ani olarak bastıracak yağmura karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Nisan 2019 Perşembe Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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