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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 09:12

– 11 Nisan 2019 Perşembe

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 11 Nisan Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bugünlerde sinirlenebileceğiniz durumlar özellikle aile içerisinde oluşabilir. Bazı konularda peşin hüküm vermeden önce detaylı düşünmeniz gerekmekte. Arkadaş çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. Bugün birçok ortamlara katılacak ve anlamlı konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün sizi bekliyor. Güven duygunuz gelişiyor. Hayatının her alanında gücünü göstermeye çalışacaksın. Fakat iş yerinde sabırsızlık gösterdiğin bir konuda sorun yaşayabilirsin.

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