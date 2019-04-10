Kaza dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi, D-130 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga B. (30) idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet, İzmit istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet İsmail U. (37) idaresindeki 14 DG 598 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta bulunan Tolga ve Elif B. çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Zeynep Hafsa ön camdan yola fırlarken 4 yaşındaki Yağız B. ise anne ve babasıyla araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

YOLA FIRLAYAN BEBEĞİN DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Tolga B., KocaeliDevlet Hastanesi, eşi Habibe Elif B. (25) ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tolga B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, anne ve yola fırlayan Zeynep Hafsa'nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan 1 yaşındaki Hafsa bebeğin kaza anında araçtan yola fırlaması ise aradan gelen bir başka aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yağışlı yolda ilerleyen Tolga B. idaresindeki 41 ABH 985 plakalı kamyonet bir süre sonra kontrolden çıkarak TIR'a çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle araç içinden fırlayan Hafsa bebek yola düşüyor. Bebeğin yola fırladığını gören çevredeki vatandaşlar, hızla bebeği kucaklarına alarak güvenli bölgeye götürüyor.