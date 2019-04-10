Olay, 24 Aralık tarihinde merkeze bağlı Köyyeri köyü mevkiinde meydana geldi. Eşi Adem ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kanala girdi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin açılan sürücü kapısından suya düştüğü tahmin edilen Cennet Çetin Balaban boğulurken, Adem Balaban ve kızları ise yarala almadan kurtuldu.