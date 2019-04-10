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  • 10.04.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 16:30

'deki olayda korkunç gerçek ortaya çıktı! da öldüğü sanılıyordu ama...

'de geçen yıl aralık ayında kontrolden çıkıp kanala giren araçta suya düşerek boğulduğu üzerinde durulan 'ın (32), eşi (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Direksiyonu kırıp, aracın kanala girmesini sağladığını, ardından da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini saçından tutup, 30 santimetrelik suda boğarak öldürdüğünü itiraf eden Adem Balaban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 24 Aralık tarihinde merkeze bağlı Köyyeri köyü mevkiinde meydana geldi. Eşi Adem ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kanala girdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin açılan sürücü kapısından suya düştüğü tahmin edilen Cennet Çetin Balaban boğulurken, Adem Balaban ve kızları ise yarala almadan kurtuldu.

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