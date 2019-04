Mavi Balina oyunu dünya genelinde birçok kişinin intihar ederek hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak 2013 yılında yayılan bu oyun dünya genelinde birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Oyun, son olarak yakın zamanda Van'da bir çocuğun daha hayatını kaybetmesine yol açtı. Şimdi birçok kişi Mavi Balina oyunu nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, bir kişinin Mavi Balina oynadığı nasıl anlaşılır? İşte cevabı...

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Mavi Balina oyunu yine can almaya devam ediyor. "Mavi Balina Challenge" olarak bilinen ve birçok ülkede oynanabildiği iddia edilen bu oyun iddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan "ölüm grubu" isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyun sebebiyle ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti. Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin'in yazdığı bilinmektedir. Oyun nedeniyle "en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek" suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada "toplumu biyolojik atıklardan temizlemek" amacıyla oyunu yaptığını belirtmiştir. Rus Novoya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130'a ulaştığını belirmiştir.

BİR KİŞİNİN MAVİ BALİNA OYNADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor ve bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.

Kullanılan şantaj sistemi, Black Mirror (Kara Ayna) televizyon dizisinin 'Shut Up and Dance' (Sus ve Dans Et) adlı bölümünde işlendiği ve anlatıldığı ortaya çıkmıştı. Bu hikayede, web kamerasından çekilen gizli görüntülerini yayınlama tehdidinde bulunan hacker'lar, kurbanları örgüt adına suç ve cinayet işlemeye zorluyordu.

Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara 'Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' telkini yapılıyor.

Oyunun kimi etaplarında henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler saat 04.20'de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise "balina olmak" adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor.