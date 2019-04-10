Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler nasılsınız? Bugünkü eleq ipucu konumuz coğrafya. Hatta ülkemizden bir coğrafya sorusuyla karşınızdayız, bilginize güveniyor musunuz? Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin kaç ülkeyle kara sınırı var, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Türkiye'nin kaç ülkeyle kara sınırı vardır? İşte Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (10 NİSAN 2019)

Soru: Türkiye'nin kaç ülkeyle kara sınırı vardır?

Cevap: 8

Türkiye'nin Doğusunda Bulunan Komşuları...

Azerbeycan

Ermenistan

İran

Türkiye'nin Batısında Bulunan Komşuları...

Yunanistan.

Türkiye'nin Kuzeyinde Bulunan Komşuları...

Bulgaristan

Gürcistan

Türkiye'nin Güneyinde Bulunan Komşuları

Irak

Suriye

TÜRKİYE HAKKINDA

Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından İtilaf Devletleri, İstanbul, İzmir ve diğer tüm toprakları işgal etti ve durumdan oldukça rahatsız olan Türk halkı da Türk Ulusal Hareketi'ni başlattı. Çanakkale Savaşı'ndaki askeri başarısıyla öne çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak Misak-ı Milli sınırları içinde kalan tüm ülke topraklarını korumayı amaçlayan Kurtuluş Savaşı'nı başlattı.

4 yıl süren Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türk halkı, ülkedeki tüm düşman kuvvetleri kovdu ve bağımsızlığa adım attı. Savaşın zaferle sonuçlanmasının ardından yeni cumhuriyetçi siyasi sisteme geçiş yapılmaya başlandı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı ve 623 yıllık Osmanlı Devleti tarihten silinerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri atıldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası alanda Osmanlı'nın devamı olarak kabul edildi ve 29 Ekim 1923'te Ankara'da resmi olarak cumhuriyet ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan kurucu Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve modern bir devlet olması için birçok devrim yaptı.

1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile meclis tarafından Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi ve tüm Türk halkı da soyadı ile tanışmış oldu.

26 Haziran 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler'in kurucularından olan Türkiye, 1948'de Avrupa ekonomisinin yeniden inşa edilmesi için Marshall Planı ve OEEC'ye dahil oldu.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 81 şehir bulunmaktadır. Ülke temsili demokrasi ile yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ülkenin başkanıdır fakat genelde sembolik olarak yer alır. Cumhurbaşkanları beş yılda bir yapılan seçimlerle göreve gelir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı kırmızı rengin üzerinde ay ve yıldızdır. Bayraktaki kırmızı rengi şehit kanını ifade eder.