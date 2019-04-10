Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Hadi'nin sosyal medya hesabından ipucu sorusu başladı. Yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, ""Mahallenin Muhtarları'nda Temel'in Çaydanlık isimli evcil hayvanı neydi?" şeklinde paylaşıldı. İşte 10 Nisan Hadi 100 ipucu sorusunun yanıtı...

10 NİSAN HADİ 100 İPUCU SORUSU

Soru: "Mahallenin Muhtarları'nı kimler hatırlıyor? Temel ve Şirin aşkının işlendiği dizide Temel'in evcil hayvanını da unutmamak lazım. Çaydanlık isimli bu evcil hayvan neydi?"

Cevap: MAYMUN

MAYMUNLAR HAKKINDA

Maymunlar, Primatlar takımından olan memeli bir hayvan türüdür. Bu tanım biyolojide yaygın olarak maymunlarında içinde bulunduğu tarsiyerler, lemur, insanlar ve bilinen daha 260 primatı da içine alır. Günümüzde bulunan maymun türleri Eski Dünya maymunlarının torunlarıdır.

Maymunların birçok farklı türü vardır. Bazı maymunlar haricinde genelde uzun ve sık ağaçların olduğu yerleri tercih ederler. Farklı primat aileleri meyve, yaprak, böcekler, çiçekler, küçük memeliler, sürüngenler, amfibiler, yengeçler ve hatta diğer maymunlarla beslenebilirler. Maymunlar orman, bozkır, çöl ve hatta karlı dağlarda yaşayabilirler fakat en çok Avustralya ve Yeni Gine dışında, yağmur ormanlarında bulunurlar.

Bazı maymunlar yaklaşık 15 santimetre (6 in) uzunluğunda ve ağırlığı 120 gram (4,2 oz) gram gibi çok küçük olabilecekleri gibi diğer maymunlar yaklaşık 1 metre (3 ft 3 in) uzunluğunda ve ağırlığı 35 kilogram (77 lb) gibide çok büyük olabilirler. Maymun isminin Türk diline Arapçadan geçtiği bilinmektedir.