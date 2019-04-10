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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 21:37

sonuçları sorgulama! 'nda kazanan numaralar açıklandı

Her hafta çarşamba günü noter huzurunda çekilen 'nda heyecanlı bekleyiş son buldu. Şans Topu'nda bu hafta kazanan numaralar belli oldu. İşte sonuçları sorgulama...

Şans Topu'nda kazanan numaralar açıklandı

sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Şans Topu için meraklı bekleyiş sona erdi. 10 Nisan Çarşamba günü noter huzurunda belli oldu. Şimdi birçok kişi sonuçları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 10 Nisan işlemi...

10 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 2 - 3 - 10 - 25 - 27 ve + 4

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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