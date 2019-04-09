Yine Mavi Balina şüphesi

Van'da Suriye uyruklu 17 yaşındaki kız, Akköprü Mahallesi'ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıktı. İntihar etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve kurtarma ekipleri geldi. Çabaların ardından kayalıklardan indirilen genç kız, sinir krizi geçirdi. Geçen 2 Nisan'da da 'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermişti. Yanındaki 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.
- Yaşam
- 09.04.2019
- Gazete
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