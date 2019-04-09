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Yine şüphesi

Yine Mavi Balina şüphesi
Van'da Suriye uyruklu 17 yaşındaki kız, Akköprü Mahallesi'ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıktı. etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve kurtarma ekipleri geldi. Çabaların ardından kayalıklardan indirilen genç kız, sinir krizi geçirdi. Geçen 2 Nisan'da da '' adlı oyundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermişti. Yanındaki 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.

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