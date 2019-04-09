10 Nisan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yaşını kutladığı haftada vatandaşlar Türk Polis Teşkilatı'nın tarihçesiyle ilgili detayları araştırıyor. 10 Nisan Polis Haftası'nın 174. yılında vatandaşlar merakla "Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Türk Polis Teşkilatı'nın tarihçesi...

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU? İŞTE TARİHÇESİ...

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı kutlanıyor. Eski Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşı'lar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir.

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilat olarak işlevini devam ettiriyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olan teşkilat merkezde daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar huzur ve düzenin sağlanması için görevini sürdüren Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar içerisinde bulunduğu hafta ise Polis Haftası olarak anılır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve 81 ilde teşkilatlanmış olup konularına göre uzmanlaşmış alt birimlere ayrılmıştır.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm polis teşkilatını kutladı. Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Türk Polis Teşkilatı'mızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.