İzmir'de damat vahşeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Olay, bugün saat 19.20 sıralarında Çiğli 8790/1 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek (32), İzmir'de oturan babasının evine geldi. Hatay'da oturan Mehmet C., iddiaya göre çift boşanma aşamasında oldukları eşi Gülden C. ile barışmak için İzmir'e geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Gülden C.'nin oturdukları evin yakınına gelen Mehmet C., bu sırada evlerine girmekte olan Gülden C., annesi Ayşe (53) ve babası Süleyman Demir'e(40) pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.







Silahlı saldırıda saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti ile kızları kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet C. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülden Ceyhan. ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gülden C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Süleyman Demir ile Ayşe Demir'in cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan zanlı Uşak'ta yakalandı.