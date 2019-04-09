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  • 09.04.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 20:49

'ın İlçesi'nde 10 günlük bebeği sokağa bıraktılar

'ın İlçesi'nde duvar kenarına bırakılmış erkek bebek bulundu.

Yok böyle vicdansızlık! 10 günlük bebeği...

'in Gölağzı Mahallesi'nde bir bahçe duvarının kenarına bırakılmış erkek bebeği gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, soğuktan etkilenen ve henüz 10 günlük olduğu belirtilen bebeği Erciş Devlet Hastanesi'ne götürererek tedavi altına alıdı. Bebeğin kimler tarafından bırakıldığı ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

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