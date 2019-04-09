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zinciri!

İranlı baronu Zindaşti’nin kızını öldürdüğü iddiasıyla aranan , Kadıköy’de infaz edildi. Tutuklu ağabey , geçen ay ’nda çıkan da ölen ’ün de e kurban gittiğini iddia etti

Suikast zinciri!
İstanbul Kadıköy önceki gün kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. İranlı baronu Zindaşti'nin kızı Arzu ve şoförü Devrim Öztunç'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı İlhan Üngan, silahlı saldırıda öldürüldü. İnfaz emrini Zindaşti'nin verdiği iddia edildi. Emniyet güçleri, tetikçinin peşine düştü. Arzu Zindaşti ve Öztunç'un öldürülmesinin ardından 'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. Ağabey Orhan Ünğan ise 3.5 yıldır tutukluydu. , 26 Mart'taki 13'üncü duruşmada ise şok bir detaya dikkat çekti.



'nda 4 Mart'ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan da hayatını kaybedenler arasında olan Yunus Akyüz'ün Zindaşti'nin kızının öldürüldüğü bölgede kayıtlarının olduğunu söyledi. Ünğan, "Akyüz'ün cinayet mahallinde 3 gün dolaştığı, olay günü de olay yerinde olduğu, ardından yurtdışına çıktığı HTS kayıtlarından anlaşılmış ancak bu telefonunu 13 yaşındaki kardeşi tarafından kullanıldığını iddia etmiştir. Bu husus dahi araştırılmamıştır" dedi. Avukat Çağdaş Çelik de duruşmada, "Asıl dosyanın sanığı olması gereken Yunus Akyüz (yangında) öldürülmüştür. Artık onun ifadesinin tespit imkanı da kalmamıştır" diye konuştu. Yangınla ilgili 'da yakalanan Özkan E., kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için yangın çıkardığını ileri sürmüştü.



Naci Şerif Zindaşti

OSMAN ASİLTÜRK-YUNUS EMRE KAVAK

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