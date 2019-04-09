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Palu Ailesi hakim karşısına çıktı! Sanıkların ifadeleri kan dondurdu...

’de yayınlanan “” programındaki iddialarıyla ’nin gündemine oturan 6 kişilik ‘Palu Ailesi’ hakim karşısına çıktı. Sanıkların ifadeleri kan dondurdu...

'Palu'vra
Palu Ailesi, bir dönem 'nin gündemine oturdu. Yaşananlar ve davadaki ifadeler kan dondurdu. 'de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili, kadının babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu gözaltına alınırken, eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise 'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katıldı. İkilinin iddiaları sarsıcıydı. Çift, gözaltına alındı.




Baba , serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklandı. Sanıklar dün hakim karşısına çıktı. , "Kesinlikle Meryem'i biz öldürmedik" dedi. , "Eşim sonra Meryem'in kocasını öldürdüğü iddiası sebebi ile tutuklandı. Tuncer de bizi cinlerin sardığını ve bizi onlardan koruyacağını belirtti. Meryem'i ölü bulduk. Tuncer, İsa ile birlikte götürüp gömdü" diye konuştu. , "Annemin verdiği ifadeye katılıyorum " ifadelerini kullandı. Emine Ustael ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanıkların akıl sağlıklarının incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.




ve küçük kızı , 2008 yılında ortadan kayboldu.


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