Palu Ailesi hakim karşısına çıktı! Sanıkların ifadeleri kan dondurdu...

Palu Ailesi, bir dönem Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşananlar ve davadaki ifadeler kan dondurdu. Kocaeli'de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili, kadının babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katıldı. İkilinin iddiaları sarsıcıydı. Çift, gözaltına alındı.
Baba Harun Palu, serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklandı. Sanıklar dün hakim karşısına çıktı. Tuncer Ustael, "Kesinlikle Meryem'i biz öldürmedik" dedi. Havva Palu, "Eşim sonra Meryem'in kocasını öldürdüğü iddiası sebebi ile tutuklandı. Tuncer de bizi cinlerin sardığını ve bizi onlardan koruyacağını belirtti. Meryem'i ölü bulduk. Tuncer, İsa ile birlikte götürüp gömdü" diye konuştu. İsa Palu, "Annemin verdiği ifadeye katılıyorum " ifadelerini kullandı. Emine Ustael ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanıkların akıl sağlıklarının incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.
Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal, 2008 yılında ortadan kayboldu.
Baba Harun Palu, serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklandı. Sanıklar dün hakim karşısına çıktı. Tuncer Ustael, "Kesinlikle Meryem'i biz öldürmedik" dedi. Havva Palu, "Eşim sonra Meryem'in kocasını öldürdüğü iddiası sebebi ile tutuklandı. Tuncer de bizi cinlerin sardığını ve bizi onlardan koruyacağını belirtti. Meryem'i ölü bulduk. Tuncer, İsa ile birlikte götürüp gömdü" diye konuştu. İsa Palu, "Annemin verdiği ifadeye katılıyorum " ifadelerini kullandı. Emine Ustael ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanıkların akıl sağlıklarının incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi. Duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.
Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal, 2008 yılında ortadan kayboldu.
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