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Komşu mahallerlerden muhtar seçilen baba ve oğul mazbatalarını aldı

Muhtar ailesi
Antalya Manavgat'taki ler, baba ve oğulun muhtarlık mücadelesine tanıklık etti. İlçenin Aydınevler Mahallesi'nin 4 dönemdir muhtarlığını yapan , 'Yeniden seçilmeye hazırım' dedi. Oğlu da komşu mahalle Mahallesi'nden muhtar adayı olup seçim çalışmalarına start verdi. Rakiplerine açık ara fark atan baba-oğul muhtar seçildi. İkili, aynı dönemde muhtar seçilen ilk baba-oğul olarak Manavgat tarihine geçti. Dün mazbatalarını alan ikili sonuçtan mutlu olduklarını söyledi. Ömür Yılmaz, "Babamdan öğrendiklerimi uygulayacağım. Bana güvendikleri için mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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