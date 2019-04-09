Komşu mahallerlerden muhtar seçilen baba ve oğul mazbatalarını aldı

Antalya Manavgat'taki seçimler, baba ve oğulun muhtarlık mücadelesine tanıklık etti. İlçenin Aydınevler Mahallesi'nin 4 dönemdir muhtarlığını yapan Tahsin Yılmaz, 'Yeniden seçilmeye hazırım' dedi. Oğlu Ömür Yılmaz da komşu mahalle Mimar Sinan Mahallesi'nden muhtar adayı olup seçim çalışmalarına start verdi. Rakiplerine açık ara fark atan baba-oğul muhtar seçildi. İkili, aynı dönemde muhtar seçilen ilk baba-oğul olarak Manavgat tarihine geçti. Dün mazbatalarını alan ikili sonuçtan mutlu olduklarını söyledi. Ömür Yılmaz, "Babamdan öğrendiklerimi uygulayacağım. Bana güvendikleri için mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
- Yaşam
- 09.04.2019
- Gazete
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