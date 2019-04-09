Kıs'kan'çlık Mersin’de kadın öğretmen, sevgilisi tarafından bıçaklanarak katledildi. Katil, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.

Kadın öğretmenin kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Olay önceki gün Mersin'de yaşandı. Eşinden bir süre önce boşanan ve özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın (38) birlikte yaşadığı kızının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, genç kadının cesediyle karşılaştı. Polis, kadının sevgilisi U.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini ileri süren katil zanlısı adliyeye götürüldü. Olayla ilgili polis aracına giydirildiği çelik yelekle bindirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorunlarını ise yanıtsız bıraktı.

