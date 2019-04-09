Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Bu özel günde vatandaşlar "Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu?" sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. 10 Nisan Polis Haftası kutlama sözleri ve mesajları ile ilgili detayları sizin için derledik

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU? İŞTE TARİHÇESİ...

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilat olarak işlevini devam ettiriyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olan teşkilat merkezde daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

POLİS HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ VE MESAJLARI

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -Mustafa KemaI Atatürk

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

10 Nisan, "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ

Kahraman Polis



Varlığın ülkeme güven veriyor

Asayiş seninle berkemal polis

Kavgalar bitiyor huzur geliyor

Adalet elçisi kahraman polis

Kanunun yolunda çalışır gider

Bıkmadan zamanla yarışır gider

Gündüzü geceye karışır gider

Adalet elçisi kahraman polis

Öyle zor şartlarda görev başında

Bir sıcaklık arar çoğu aşında

Kimi şehit olur çok genç yaşında

Adalet elçisi kahraman polis

Kimine azrail kimine hızır

Kim imdat istese yardıma hazır

Masuma hamidir suçluya nazır

Adalet elçisi kahraman polis

Her türlü olaya korkmadan koşar

En büyük engeli anında aşar

Vatanın milletin aşkıyla yaşar

Adalet elçisi kahraman polis

Dert olur acımız ağrımız size

Bizim de açıktır bağrımız size

Hep aynı ilkeye çağrımız size

Adalet elçisi kahraman polis

Yetmiyor övmeye kalemle kağıt

Olmasın adına dillerde ağıt

Sen de mutlu yaşa yasını dağıt

Adalet elçisi kahraman polis. (Muammer Baydere)

Polis

Eline gülün dikeni batmazsa,

Sen gülün kokusunu alamazsın.

İçinde polis sevgisi yatmazsa,

Sen polis sevgisini bilemezsin.

Mafyalar gelip paranı almadan,

Hırsız evdeki malını çalmadan,

Sokak kavgasında canın yanmadan,

Polisin kıymetini bilemezsin.

Hayat bu yaşanır kirli karalı,

Bazı olayda çıkmadan zararlı,

Bir kazada kurtulmadan yaralı,

Polisin kıymetini bilemezsin.

Polistir sokaklarda çile çeken,

Haksızlığa karşı çıkıp hak eken,

Bu vatan için şehit olup ölen,

Şehitleri görmeden bilemezsin. (Hikmet Ağa)