İddiaya göre, Bursa Osmangazi ilçesi Şahabettinpaşa Mahallesi Çakmak Sokak'taki evinde yalnız yaşayan M.Ş.E (58), evde pompalı tüfekle intihar etti. Sabah saat 07.30'da işe gittiği sırada babasının kapısının açık olduğunu fark eden kızı içeriye girdiğinde babasının intihar ettiğini görünce polise haber verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.