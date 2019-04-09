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  • 09.04.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 13:48

'da şoke eden olay! 'Bu şekilde yaşanmaz' dedi ve...

'da hastası bir kişi pompalı tüfekle etti. Şahsın yakın çevresine "Bu şekilde yaşanmaz" dediği öğrenildi.


İddiaya göre, Bursa Osmangazi ilçesi Şahabettinpaşa Mahallesi Çakmak Sokak'taki evinde yalnız yaşayan M.Ş.E (58), evde pompalı tüfekle intihar etti. Sabah saat 07.30'da işe gittiği sırada babasının kapısının açık olduğunu fark eden kızı içeriye girdiğinde babasının intihar ettiğini görünce polise haber verdi.

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