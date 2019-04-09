Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanıdır. Boyu 2 metre 51 santimetre'dir. Aynı zamanda 27,5 cm ile yeryüzünün "en büyük ellerine" ve 36,5 cm ile en büyük ayaklarına da sahiptir. Boyundaki aşırı uzama hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümöre bağlıdır.

SULTAN KÖSEN NERELİ?

Sultan Kösen 10 Aralık 1982'de doğmuştur. Sultan Kösen Mardinlidir. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı. Boyu 2 metre 51 santimetre'dir. Aynı zamanda 27,5 cm ile yeryüzünün "en büyük ellerine" ve 36,5 cm ile "en büyük ayaklarına" da (60 numara ayakkabı) sahiptir.

Boyundaki aşırı uzama hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümöre bağlıdır. Yürümek için koltuk değneği kullanır.

Kösen üç erkek ve bir kız kardeşi ve ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Aile fertlerinin boyları normal sınırlardadır. Okulunu, uzun boyu ve çiftçilik işleri ile uğraştığından tamamlayamamıştır.