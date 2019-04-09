Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 15 bin TL ödüllü Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Genel kültür bilgisine güvenen eleqseverler burada mı? Arap-İslâm Bilimler Tarihi hakkındaki 17 ciltlik eserle bilinen, adı 2019 yılına verilen bilim tarihçisi kimdir, hatırladınız mı? Bir ipucu daha: Kendisi geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da aramızdan ayrılmış." denildi. İşte 9 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (9 NİSAN 2019)

Soru: 2019 yılına adı verilen bilim tarihçisi kimdir?

Cevap: PROF. DR. FUAT SEZGİN

FUAT SEZGİN KİMDİR?

Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a geldi.

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

"Buhari'nin Kaynakları" konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018'de 94 yaşında hayatını kaybetti.