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  • 09.04.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 19:34

'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı! İşte o anlar

’de okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisinin ailesiyle birlikte okulu basıp, okul içerisinde idarecileri darp edildiği iddia edildi. Vücudunda kırık ve çatlaklar bulunan öğretmenler darp raporu alırken, öğrencinin okula gelmeden sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar paylaştığı ortaya çıktı.

8. sınıf öğrencisi ailesiyle dehşet saçtı! İşte o anlar

Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö.(14), bir süre 'na sevk edildi. Dün toplanan Disiplin Kurulu da öğrencinin okuldan atılmasına karar verdi. İl Müdürlüğü'ne bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö., bugün okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine oğullarını alıp okula gitti.

GÖZALTINA ALINDILAR
İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları ve ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sezai Ö. ve Osman Ö., okul müdürü ile yardımcılarına saldırıp, boğazlarını sıktı ve yumruk attı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat Ö. ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

Olayın ardından Eğitim Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Başkanı , okula gelerek, bilgi aldı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaşananın vahim bir olay olduğu belirterek, "Olay adli makamlara intikal etti. Böyle başarılı bir okulda bu yaşanan olayı nefretle ve esefle kınıyorum. Burada okul müdürü, yardımcıları ve öğretmenler canla başla çalışıyorlar" dedi. Eğitim Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş de "Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını aldı, yasal takip başlatıldı" diye konuştu.

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