Başkan adayının oy kullandığı sandıktan kendisine 1 oy çıktı

Seçimlerde hüsrana uğrayanlar da vardı. 2 çocuk babası Bekir Karadaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Şehrin tek bağımsız adayı olan Bekir Karadaş, toplam 759 oy alarak seçimi sonuncu tamamladı. Bağımsız aday, oyunu kullandığı Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu'ndaki 1020 No'lu sandıktan kendisine bir oy çıktığını öğrenince büyük şok yaşadı.
'BİR OYUN LAFI MI OLUR...'
Akrabalarından kimsenin kendisine oy vermediğini öğrenen ve çok üzülen Bekir Karadaş, isyan bayrağını açtı! Akrabalarına sitem eden genç adam, "Oturup yemek yiyip, içtiğim insanlar bana oy vermedi. Bağımsız, tek başına olduğum ve kazanamayacağımı düşündükleri için vermediler. Kuzenim bile oy vermedi. Sadece eşim, 'Ömrümü verdim sana, bir oyun lafımı olur' diyerek oy verdiğini söyledi" ifadesini kullandı.
'BİR OYUN LAFI MI OLUR...'
Akrabalarından kimsenin kendisine oy vermediğini öğrenen ve çok üzülen Bekir Karadaş, isyan bayrağını açtı! Akrabalarına sitem eden genç adam, "Oturup yemek yiyip, içtiğim insanlar bana oy vermedi. Bağımsız, tek başına olduğum ve kazanamayacağımı düşündükleri için vermediler. Kuzenim bile oy vermedi. Sadece eşim, 'Ömrümü verdim sana, bir oyun lafımı olur' diyerek oy verdiğini söyledi" ifadesini kullandı.
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