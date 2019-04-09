Annenin 'Öykü'sü 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı. Kızına ikinci kez hayat verecek olan anne Eylem Şen Yazıcı, “Hastalığın tekrar etmesi ihtimaline karşı yüzde 100 uyumlu donör arayışı sürüyor” dedi.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin Yazıcı'ya geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem de yurt dışında kampanya başlattı. TAKVİM de kampanyayı tüm Türkiye'ye duyurdu. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılması karar verildi. Anneden yarı uyumlu nakil, yarın gerçekleşecek. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Anne Eylem, "Yüzde 100 donör arayışımız sürüyor. Hastalığın tekrarlamaması için bu şart" dedi.