Polis Haftası, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için canla başla çalışan emniyet mensupları tarafından kutlanmaktadır. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, bu yıl Polis Haftası'nın kaçıncı yılı? İşte Polis Haftası'na ilişkin detaylar...

POLİS HAFTASI'NIN KAÇINCI YILI?

10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın bu yıl 174. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

POLİS HAFTASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Polis Haftası bu yıl da etkinlikler ve organizasyonlarla kutlanacak. Polis Haftası'na ilişkin etkinlikler yapılacak ve Türk Polis Teşkilatı ile emniyet mensuplarının önemi bir kere daha hatırlanacak.

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.