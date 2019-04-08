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  • 08.04.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 21:55

'' şüphesi! Van'da 17 yaşındaki kız girişiminde bulundu

Van’da, uyruklu 17 yaşındaki kız, ’ndeki kayalıklarına çıkarak girişiminde bulundu. Polis ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi. Geçen 2 Nisan’da, ’’ adlı oyunundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.

Yine mi aynı oyun? Korkunç şüphe

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesinin 'nde bulunan kayalıklarında meydana geldi.ÿİsmi açıklanmayan li kız, için kayalıklara çıktı. Kızı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Bölgeye polis helikopteri de gönderildi.

AMBULANSTAN DA KAÇMAK İSTEDİ
Kayalıklarda canına kıyacağını söyleyen kız, yanına giden giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu, ikna edildi.

Kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı kız, bindirildiği ambulanstan da kaçmak istedi. İkna çabaları sonucu genç kız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVDA'NIN İNTİHAR ETTİĞİ BÖLGE
Geçen 2 Nisan'da, '' adlı oyunundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.

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