On Numara sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Bu hafta Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle 8 Nisan On Numara sonuçları belli oldu. Peki, On Numara'da şanslı rakamlar hangileri oldu? İşte bu haftanın kazanan numaraları...

8 NİSAN 2019 ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonucu: 1 - 3 - 18 - 25 - 37 - 47 - 55 - 66 - (Çekiliş devam ediyor.)

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

