13. yüzyılda yapılan Yivli Minare Cami, Antalya'daki ilk İslam yapılarından birisidir. Son dönemlerde birçok kişi caminin tarihiyle ilgili detayları araştırıyor. Bu nedenle "Yivli Minare Cami hangi Selçuklu Sultanı döneminde yapılmıştır?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor.

YİVLİ MİNARE CAMİ HANGİ SELÇUKLU SULTANI DÖNEMİNDE YAPILMIŞTIR?

Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1230 yılında inşa ettirilen Yivli Minare Camii, Anadolu Türk Mimarisinde benzeri olmayan yivli minaresinin formuyla dikkat çekmektedir.

YİVLİ MİNARE CAMİ HAKKINDA

Kalekapısı semtinde bulunan ve çok sayıda Selçuklu yapıtından oluşan eserler topluluğudur. Külliye'de bulunan yapılar şunlardır: Yivli Minare, Yivli Camii, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi. Yivli Minare Antalya'daki ilk islam yapılarındandır. XIII. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir. Kaidesi kesme taştandır. Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden yapılmıştır. 8 Yivlidir. Minare günümüzde Antalya kentinin sembolü durumuna gelmiştir. Yüksekliği 38 m. olup 90 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Yivli Minare Camii, Yivli Minare'nin hemen batısındadır.