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  • 07.04.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 16:35

'den son dakika uyarısı | Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Son dakika... Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Gelen son dakika hava durumu bilgilerine göre Marmara, Ege, 'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile , , Hatay, Osmaniye, Elazığ,Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte yurt genelinde güncel hava durumu raporu...


Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, 'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile , , Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney yönlerden kuvvetli esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus hadiseleri görülmesi bekleniyor.

İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU BİLGİSİ:

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