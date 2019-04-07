Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un mobil canlı bilgi yarışması Eleq 20 bin TL ödülü ile saat 20.00'de başlayacak. İpucu sorusu müzikten geliyor. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Mutlu pazarlar herkese ☺ Müzik meraklıları burada mı? İtalya'dan dünyaya yayılan 19.yy'da, "Tatlı Patates" ismiyle de bilinen 8 delikli flüt hangisidir?" denildi. Peki, Tatlı Patates ismiyle bilinen 8 delikli flüt hangisidir? İşte 7 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (7 NİSAN 2019)

Soru: Tatlı Patates ismiyle bilinen 8 delikli flüt hangisidir?

Cevap: OKARİNA

OKARİNA NEDİR?

Okarina, seramik flüt çeşididir. Okarinalar, Orta ve Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika'da kullanılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde geliştirilip, esas olarak halk müziği enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Solo çalınabildikleri gibi başka müzik aletleriyle birlikte de çalınabilir.

Okarina tamamen kuşların sesleri taklit edilerek geliştirilmiş bir müzik aletidir. Azerbaycan'da çok eski örnekleri bulunmuştur.

ELEQ NEDİR, NASIL KAYIT OLUNUR?

Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabilmektedir. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabilmektedir.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor.