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  • 07.04.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 14:34

'de genç öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu

'de boşanma aşamasında olduğundan 6 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Türkçe öğretmeni, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç kadının cesedi, sabah uyanan 6 yaşındaki kızı tarafından bulundu.

Mersin'de korkunç olay! Genç öğretmen...

'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatma Eser Apartmanı'nın 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.

Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Eda K.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayetle ilgili çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşlardan ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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