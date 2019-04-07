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  • 07.04.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 11:29

Günlük burç yorumları – 7 Nisan 2019 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 7 Nisan Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Çalışmalarınızda bazı tecrübeli kişilerin yardımını almanızdan zarar gelmez. Bugünlerde aşırı gurur yapıyor ve her işi kendiniz halletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.

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