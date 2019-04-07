Ortaçağ'ın sonuna doğru ortaya çıkan tarotun zaman içinde kullanımı artmıştır. Tarot 78 karttan oluşan bir oyun kartı destesidir. Son zamanlarda birçok kişi kaç farklı tarot kartı vardır sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

TAROT KARTLARI HAKKINDA

Tarot, Ortaçağ'ın sonlarına doğru ortaya çıkmış, 78 karttan oluşan bir oyun kartı destesidir. Zamanla psikolojik destek amaçlı olarak kullanılmaya başlamış ve günümüzde kehanet ve fal ile güncelliğini korumuştur. Geleneksel olarak Tarot 22 adet büyük arkana (arkana majör) kartı ve 56 adet küçük arkana (arkana minör) kartından oluşmaktadır. Küçük arkana kartları klasik iskambil kağıdı destesinin atasıdır.

Tarot destesi, bugünkü haliyle 22 Büyük Arkana ve 56 Küçük Arkana olmak üzere toplam 78 karttan oluşmaktadır. Küçük Arkana ise kendi içinde 16 saray kartı ve 40 takım kartından oluşur. Tarot sözcüğü ilk olarak 1500 civarlarında İtalyancada "tarocchi", Fransızcada "taraux" şeklinde görülmüştür. Bunun Arapça "tarh" (çıkarma, koyma, bırakma) sözcüğüne dayandığı düşünülmektedir.