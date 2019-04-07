Ailece Hadi yarışması saat 19.30'da başlayacak. Ailece Hadi ipucu sorusu en ünlü yapım şirketinden geldi. Ödül 20 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sizlere dünyanın en ünlü yapım şirketi ile ilgili bir soru hazırladık sevgili hadiciler. Farelerden korkmasına rağmen "Mickey" ismini verdiği bir farenin çizimleri sayesinde Mickey Mouse karakterini oluşturan karikatürist, kurduğu prodüksiyon şirketi ile gün geçtikçe büyümeye devam etmiştir. Sizce kimden bahsediyoruz?" denildi. Peki, Mickey Mouse karakterini oluşturan karikatürist kimdir? İşte 7 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

AİLECE HADİ İPUCU (7 NİSAN 2919)

Soru: Mickey Mouse karakterini kim oluşturmuştur?

Cevap: WALT DİSNEY

WALT DİSNEY KİMDİR?

Walter Ellas "Walt" Disney 5 Aralık 1901 tarihinde dünyaya geldi. Flora Disney ve Elias Disney'in oğludur. Üç erkek, bir kız kardeşi vardır. Kardeşi Roy O. Disney ile Walt Disney Productions'ı kurdu ve şirketi dünyanın en ünlü film yapımcılarından biri oldu.

Walt Disney genelde bir diyabetsiyen, ayrıca animasyon ve tema park tasarımlarıyla Oscar'a aday olamadı ama 59 adaylıktan 22 tanesini alarak en çok Oscar kazanan şahsiyet olarak tarihe geçti, 7 kez de Emmy Ödülleri'ne aday oldu. Halen de en fazla Oscar'a aday olan kişidir. Diane ve Sharon isimli iki kızı vardı. Walt Disney ve çalışanları; Dünya'nın en ünlü prodüksiyonlarını üretti. Disney'in iç kişiliği olarak görülen; farelerden korkmasına rağmen Mickey Mouse da başta olmak üzere Bugün Disney İsmiyle Özdeşleşen Pek Çok Karakter, Disneyland ve Walt Disney Resort gibi mekanlar da onun eseriydi.

Walt Disney; Orlando, Florida'daki Walt Disney Dünyası açılmadan birkaç yıl önce gırtlak kanserinden 15 Aralık 1966'da öldü. 17 Aralık 1966'da cenazesi yakıldı ve külleri Kaliforniya'daki Forest Lawn Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Walt Disney çocukluğunda bir türlü okuma-yazmayı öğrenemiyor, harfleri ters olarak görüyordu.