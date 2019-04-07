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  • 07.04.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 21:38

Malatya Arguvan'da ! si son depremler...

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Malatya Arguvan'da deprem!

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlediği 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 20.47'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

MERKEZ ÜSSÜ HEKİMHAN

Boğaziçi Üniversitesi si ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü isi Hekimhan ilçesine bağlı Yağca köyü olarak açıkladı.

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