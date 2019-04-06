Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklenirken, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (Poyraz), akşam saatlerinden itibaren güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



