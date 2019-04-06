Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 07.04.2019 07:25
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 09:06

7 Nisan Pazar raporu | , ve yağış var mı?

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'da bugün parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklenirken, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (Poyraz), akşam saatlerinden itibaren güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri7 Nisan Pazar hava durumu raporu | İstanbul, Ankara ve İzmir yağış var mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri