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  • 06.04.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 21:25

Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü yaptı, yaralılar var

Beşiktaş, 'nde yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu belirtiliyor.

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