İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı.
Kayseri'de 'swinger' operasyonu: 4'ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi
Kayseri'de sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı.
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