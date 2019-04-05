KOÇ:

Aile, dostlar ve sosyal çevreye vakit ayırarak günü geçirebilirsiniz. İletişimin sizin için çok önemli ve çok keyifli olduğu bir zaman diliminde olacaksınız. Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek, olaylarda çok yönlü düşünmelisiniz. Bu sizin psikolojik olarak rahatlamanızı ve dingin bir kişiliğe bürünmenizi sağlayacak. Yeni başlangıçlara açık olacağın bir gün. Bugünlerde özel görüşmelerin resmiyet kazanmaması keyfini kaçırabilir.