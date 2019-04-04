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  • 05.04.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 07:00

'den 15 ile son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2019

5 Nisan 2019 Cuma tahminleri... Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yeni güne ilişkin tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde 15 il için sağanak yağış uyarısında bulunulurken, geri kalan illerde ise güneşli havanın hakim olacağı bilgisi verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Nisan 2019 Cuma Türkiye geneli hava durumu...

Meteoroloji'den 15 ile son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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