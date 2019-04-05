Kitabın cildi, sayfalarının sayısı ve kapak tasarımı birçok kişinin kitap incelerken baktığı alanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle şu sıralar "64 sayfalık bir kitabın sayfaları numaralandırılırken kaç rakam kullanılmıştır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o soru...

64 SAYFALIK BİR KİTABIN SAYFALARI NUMARALANDIRILIRKEN KAÇ RAKAM KULLANILMIŞTIR?

64 sayfası olan bir kitap için ilk 9 sayfa için 9 rakam, 10-64 arasındaki sayfalar için 55x2=110 rakam kullanılmıştır. Toplamda 110+9=119 rakam kullanılmıştır.

KİTABIN YAPISI VE UNSURLARI

Kitabın türü ya da amacına bağlı olarak (örn. ansiklopedi, sözlük, ders kitabı, vb.) yapısı değişse de kitabın genel unsurları şunlardır:

Kapak (sert ya da karton cilt, tasarım)

Biyografiler (Özgeçmişler)

İç kapak sayfası (kitabın adını, yazarını, bazen ayrıca yayıncısı, yayın yeri ve tarihini içerir)

Künye sayfası

(bazen) İthaf sayfası

İçindekiler

Kısaltmalar

Harita, resim vb. listesi

Takdim

Önsöz

Giriş

Ana içerik, kısımlar ve bölümler

Sonuç

Ekler

Tablolar

Notlar (dipnotları sayfalı değilse)

Kaynakça

Dizin daima sonda yer alır.

Kronoloji