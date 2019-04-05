9 yaşındaki Yusuf'tan kahreden haber

Karacabey'de arkadaşları ile birlikte evlerinin bulunduğu apartmanda oyun oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Öç, henüz belirlenemeyen nedenle 5'nci kattan merdiven oşluğuna düştü. Beton zemine düşen Yusuf, ağır yaralandı. Çocukların haber vermesi üzerine, merdiven boşluğuna inen Yusuf'un ailesi, kanlar içindeki oğulları için hemen sağlık ekiplerini çağırdı.

Yusuf, gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Yusuf Öç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.